EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Liquide von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Air Liquide eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Air Liquide-Anteile via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Air Liquide-Papiers betrug an diesem Tag 158,62 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Air Liquide-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6,304 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.09.2026 gerechnet (168,32 EUR), wäre das Investment nun 1 061,16 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 6,12 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Air Liquide zuletzt 110,21 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at