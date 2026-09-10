Air Liquide Aktie
WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073
|Lukratives Air Liquide-Investment?
|
10.09.2026 10:03:55
EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Liquide von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurden Air Liquide-Anteile via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Air Liquide-Papiers betrug an diesem Tag 158,62 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Air Liquide-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6,304 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.09.2026 gerechnet (168,32 EUR), wäre das Investment nun 1 061,16 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 6,12 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Air Liquide zuletzt 110,21 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Nachrichten zu Air Liquide S.A.
Analysen zu Air Liquide S.A.
|02.09.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|02.09.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Air Liquide Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.07.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Air Liquide S.A.
|165,74
|-1,44%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.