Air Liquide Aktie

WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073

Lukrative Air Liquide-Investition? 19.02.2026 10:03:24

EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Air Liquide-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Air Liquide-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Air Liquide-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 63,29 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 157,995 Air Liquide-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 26 495,70 EUR, da sich der Wert eines Air Liquide-Anteils am 18.02.2026 auf 167,70 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +164,96 Prozent.

Der Börsenwert von Air Liquide belief sich zuletzt auf 98,34 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Air Liquide S.A.

Analysen zu Air Liquide S.A.

08:50 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:36 Air Liquide Buy Jefferies & Company Inc.
17.02.26 Air Liquide Overweight Barclays Capital
16.02.26 Air Liquide Buy UBS AG
10.02.26 Air Liquide Buy Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel

Air Liquide S.A. 173,34 3,57% Air Liquide S.A.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:22 Depot-Check: Wo Warren Buffett im vierten Quartal investiert ist
15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Freitag höher. Die Börsen in Asien präsentierten sich mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

