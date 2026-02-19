Air Liquide Aktie
WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073
|Lukrative Air Liquide-Investition?
|
19.02.2026 10:03:24
EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Air Liquide-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Air Liquide-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 63,29 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 157,995 Air Liquide-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 26 495,70 EUR, da sich der Wert eines Air Liquide-Anteils am 18.02.2026 auf 167,70 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +164,96 Prozent.
Der Börsenwert von Air Liquide belief sich zuletzt auf 98,34 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Nachrichten zu Air Liquide S.A.
Analysen zu Air Liquide S.A.
|08:50
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:36
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|16.02.26
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|10.02.26
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:36
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|16.02.26
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|10.02.26
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.01.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.07.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
