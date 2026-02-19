EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Air Liquide-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Air Liquide-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Air Liquide-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 63,29 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 157,995 Air Liquide-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 26 495,70 EUR, da sich der Wert eines Air Liquide-Anteils am 18.02.2026 auf 167,70 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +164,96 Prozent.

Der Börsenwert von Air Liquide belief sich zuletzt auf 98,34 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at