Air Liquide Aktie
WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073
|Rentable Air Liquide-Investition?
|
17.09.2026 10:03:26
EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Air Liquide-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Air Liquide-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 138,89 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Air Liquide-Aktie investierten, hätten nun 71,998 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 981,92 EUR, da sich der Wert eines Air Liquide-Anteils am 16.09.2026 auf 166,42 EUR belief. Damit wäre die Investition um 19,82 Prozent gestiegen.
Air Liquide wurde am Markt mit 105,81 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
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