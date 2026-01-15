EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Air Liquide-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Air Liquide eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 15.01.2021 wurde das Air Liquide-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Air Liquide-Aktie an diesem Tag bei 109,42 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Air Liquide-Aktie investiert, befänden sich nun 0,914 Air Liquide-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.01.2026 gerechnet (161,56 EUR), wäre die Investition nun 147,65 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 47,65 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Air Liquide belief sich zuletzt auf 91,23 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at