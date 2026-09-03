Air Liquide Aktie

Air Liquide für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073

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Air Liquide-Anlage 03.09.2026 10:04:02

EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel hätte eine Investition in Air Liquide von vor 10 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel hätte eine Investition in Air Liquide von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Air Liquide-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit der Air Liquide-Aktie statt. Der Schlusskurs des Air Liquide-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 59,84 EUR. Bei einem Air Liquide-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,671 Air Liquide-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 02.09.2026 auf 172,48 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 288,25 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 188,25 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Air Liquide bezifferte sich zuletzt auf 110,22 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

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