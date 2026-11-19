Air Liquide Aktie
WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073
|Frühe Investition
|
19.11.2026 10:03:23
EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel hätte eine Investition in Air Liquide von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR Handel mit dem Air Liquide-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 115,33 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 86,710 Air Liquide-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 452,37 EUR, da sich der Wert eines Air Liquide-Anteils am 18.11.2026 auf 189,74 EUR belief. Damit wäre die Investition um 64,52 Prozent gestiegen.
Insgesamt war Air Liquide zuletzt 121,53 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Nachrichten zu Air Liquide S.A.
Analysen zu Air Liquide S.A.
|11.11.26
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|11.11.26
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|11.11.26
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Air Liquide S.A.
|188,60
|-0,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAugen auf Anthropic-IPO: ATX fällt zum Handelsschluss ins Minus -- DAX schließt niedriger -- US-Börsen schließen mit deutlichen Verlusten -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt konnte seine freundliche Tendenz am Donnerstag letztlich nicht verteidigen. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich abwärts. An der Wall Street gibt es unterschiedliche Tendenzen. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.