Wer vor Jahren in Air Liquide eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR Handel mit dem Air Liquide-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 115,33 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 86,710 Air Liquide-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 452,37 EUR, da sich der Wert eines Air Liquide-Anteils am 18.11.2026 auf 189,74 EUR belief. Damit wäre die Investition um 64,52 Prozent gestiegen.

Insgesamt war Air Liquide zuletzt 121,53 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at