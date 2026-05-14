Air Liquide Aktie
WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073
|Air Liquide-Anlage unter der Lupe
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14.05.2026 10:03:37
EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Air Liquide-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit dem Air Liquide-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Air Liquide-Aktie bei 64,01 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 156,238 Air Liquide-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.05.2026 gerechnet (177,02 EUR), wäre die Investition nun 27 657,17 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 176,57 Prozent.
Der Air Liquide-Wert an der Börse wurde auf 101,48 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
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