Air Liquide Aktie

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WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073

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Langfristige Performance 22.10.2026 10:03:22

EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Air Liquide von vor 5 Jahren verdient

EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Air Liquide von vor 5 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Air Liquide-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Air Liquide-Papier via Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs der Air Liquide-Aktie betrug an diesem Tag 107,50 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Air Liquide-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,302 Air Liquide-Aktien. Die gehaltenen Air Liquide-Papiere wären am 21.10.2026 1 614,91 EUR wert, da der Schlussstand 173,60 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 61,49 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Air Liquide belief sich jüngst auf 109,63 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

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