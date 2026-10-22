Air Liquide Aktie
WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073
|Langfristige Performance
|
22.10.2026 10:03:22
EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Air Liquide von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Air Liquide-Papier via Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs der Air Liquide-Aktie betrug an diesem Tag 107,50 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Air Liquide-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,302 Air Liquide-Aktien. Die gehaltenen Air Liquide-Papiere wären am 21.10.2026 1 614,91 EUR wert, da der Schlussstand 173,60 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 61,49 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Air Liquide belief sich jüngst auf 109,63 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Nachrichten zu Air Liquide S.A.
Analysen zu Air Liquide S.A.
|20.10.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|15.10.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|15.10.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Air Liquide S.A.
|173,38
|-0,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX leichter -- US-Börsen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt bewegen sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street notiert tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.