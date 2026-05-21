EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Verlust hätte ein Air Liquide-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Air Liquide-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR Handel mit der Air Liquide-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Air Liquide-Anteile bei 185,60 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Air Liquide-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,539 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.05.2026 auf 177,02 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 95,38 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 4,62 Prozent.

Air Liquide wurde am Markt mit 100,49 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at