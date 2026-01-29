EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Air Liquide von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in Air Liquide eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 29.01.2025 wurde das Air Liquide-Papier via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 167,38 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 59,744 Air Liquide-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 156,90 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 9 373,88 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 6,26 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Air Liquide eine Börsenbewertung in Höhe von 90,64 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at