EURO STOXX 50-Papier arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein arGEN-X-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurde die arGEN-X-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse EBR gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das arGEN-X-Papier letztlich bei 632,00 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,582 arGEN-X-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.02.2026 gerechnet (695,60 EUR), wäre das Investment nun 1 100,63 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 10,06 Prozent.

Der arGEN-X-Wert an der Börse wurde auf 43,05 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at