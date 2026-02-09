arGEN-X Aktie

arGEN-X für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176

Lohnende arGEN-X-Anlage? 09.02.2026 10:04:28

EURO STOXX 50-Papier arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein arGEN-X-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren arGEN-X-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die arGEN-X-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse EBR gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das arGEN-X-Papier letztlich bei 632,00 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,582 arGEN-X-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.02.2026 gerechnet (695,60 EUR), wäre das Investment nun 1 100,63 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 10,06 Prozent.

Der arGEN-X-Wert an der Börse wurde auf 43,05 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

13.01.26 arGEN-X Hold Deutsche Bank AG
13.01.26 arGEN-X Neutral UBS AG
13.01.26 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
12.01.26 arGEN-X Kaufen DZ BANK
16.12.25 arGEN-X Outperform Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel

