arGEN-X Aktie
WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176
|Lohnende arGEN-X-Anlage?
|
09.02.2026 10:04:28
EURO STOXX 50-Papier arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein arGEN-X-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde die arGEN-X-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse EBR gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das arGEN-X-Papier letztlich bei 632,00 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,582 arGEN-X-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.02.2026 gerechnet (695,60 EUR), wäre das Investment nun 1 100,63 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 10,06 Prozent.
Der arGEN-X-Wert an der Börse wurde auf 43,05 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu arGEN-X N.V.
Analysen zu arGEN-X N.V.
|13.01.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|13.01.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|16.12.25
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|13.01.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|16.12.25
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|16.12.25
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|15.12.25
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.12.25
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|15.12.25
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|arGEN-X N.V.
|689,40
|0,26%