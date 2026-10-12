arGEN-X Aktie
WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176
|Langfristige Anlage
|
12.10.2026 10:03:45
EURO STOXX 50-Papier arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in arGEN-X von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse EBR Handel mit dem arGEN-X-Papier statt. Der Schlusskurs des arGEN-X-Papiers betrug an diesem Tag 14,90 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die arGEN-X-Aktie investiert hat, hat nun 6,711 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des arGEN-X-Papiers auf 728,40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 888,59 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 4 888,59 EUR entspricht einer Performance von +4 788,59 Prozent.
Der Marktwert von arGEN-X betrug jüngst 45,81 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu arGEN-X N.V.
Analysen zu arGEN-X N.V.
|08:38
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|08.10.26
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|08:38
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|08.10.26
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|08.10.26
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|25.09.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.09.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|08.05.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|arGEN-X N.V.
|743,00
|0,98%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntspannung an der Öl- und Anleihenfront: ATX zeigt sich fester -- DAX mit freundlichem Wochenauftakt -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich, kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt dominieren zum Auftakt der neuen Woche ebenfalls die Käufer. In Fernost fanden die Märkte keine einheitliche Richtung.