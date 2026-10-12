EURO STOXX 50-Papier arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in arGEN-X von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse EBR Handel mit dem arGEN-X-Papier statt. Der Schlusskurs des arGEN-X-Papiers betrug an diesem Tag 14,90 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die arGEN-X-Aktie investiert hat, hat nun 6,711 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des arGEN-X-Papiers auf 728,40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 888,59 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 4 888,59 EUR entspricht einer Performance von +4 788,59 Prozent.

Der Marktwert von arGEN-X betrug jüngst 45,81 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at