arGEN-X Aktie

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WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176

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Rentables arGEN-X-Investment? 25.05.2026 10:03:55

EURO STOXX 50-Papier arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in arGEN-X von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren arGEN-X-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das arGEN-X-Papier an der Börse EBR gehandelt. Zur Schlussglocke war die arGEN-X-Aktie an diesem Tag 11,10 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die arGEN-X-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 90,090 arGEN-X-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des arGEN-X-Papiers auf 701,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 63 153,15 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6 215,32 Prozent vermehrt.

Alle arGEN-X-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 43,38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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