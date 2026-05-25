EURO STOXX 50-Papier arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in arGEN-X von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurde das arGEN-X-Papier an der Börse EBR gehandelt. Zur Schlussglocke war die arGEN-X-Aktie an diesem Tag 11,10 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die arGEN-X-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 90,090 arGEN-X-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des arGEN-X-Papiers auf 701,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 63 153,15 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6 215,32 Prozent vermehrt.

Alle arGEN-X-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 43,38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at