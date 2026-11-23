Das wäre der Verdienst eines frühen arGEN-X-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades arGEN-X-Anteilen an der Börse EBR ausgeführt. Diesen Tag beendete die arGEN-X-Aktie bei 461,30 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 100 EUR in die arGEN-X-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,217 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des arGEN-X-Papiers auf 852,80 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 184,87 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 84,87 Prozent zugenommen.

arGEN-X wurde jüngst mit einem Börsenwert von 53,63 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at