arGEN-X Aktie

arGEN-X für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176

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Rentable arGEN-X-Investition? 06.04.2026 10:03:47

EURO STOXX 50-Papier arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in arGEN-X von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in arGEN-X-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das arGEN-X-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse EBR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen arGEN-X-Anteile letztlich bei 522,40 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die arGEN-X-Aktie investiert hat, hat nun 0,191 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.04.2026 auf 647,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 123,89 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 23,89 Prozent.

Jüngst verzeichnete arGEN-X eine Marktkapitalisierung von 40,05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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