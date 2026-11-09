arGEN-X Aktie

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WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176

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arGEN-X-Performance 09.11.2026 10:03:46

EURO STOXX 50-Papier arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte eine arGEN-X-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die arGEN-X-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das arGEN-X-Papier via Börse EBR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 13,57 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die arGEN-X-Aktie investiert hat, hat nun 73,692 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen arGEN-X-Anteile wären am 06.11.2026 60 117,91 EUR wert, da der Schlussstand 815,80 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 5 911,79 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von arGEN-X belief sich jüngst auf 51,30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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