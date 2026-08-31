EURO STOXX 50-Papier arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte eine arGEN-X-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in arGEN-X gewesen.

Am 31.08.2023 wurde die arGEN-X-Aktie an der Börse EBR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 464,80 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,215 arGEN-X-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 28.08.2026 auf 895,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 192,60 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 92,60 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von arGEN-X bezifferte sich zuletzt auf 56,00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at