EURO STOXX 50-Papier arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in arGEN-X von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in arGEN-X-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 22.06.2016 wurden arGEN-X-Anteile via Börse EBR gehandelt. Zum Handelsende stand die arGEN-X-Aktie an diesem Tag bei 11,36 EUR. Bei einem arGEN-X-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 880,282 arGEN-X-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.06.2026 681 161,97 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 773,80 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 6 711,62 Prozent angezogen.

Der arGEN-X-Wert an der Börse wurde auf 47,89 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at