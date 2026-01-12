arGEN-X Aktie

arGEN-X-Investmentbeispiel 12.01.2026 10:03:45

EURO STOXX 50-Papier arGEN-X-Aktie: So viel hätte eine Investition in arGEN-X von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die arGEN-X-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden arGEN-X-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse EBR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 644,00 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die arGEN-X-Aktie investiert hat, hat nun 0,155 Anteile im Depot. Die gehaltenen arGEN-X-Anteile wären am 09.01.2026 107,70 EUR wert, da der Schlussstand 693,60 EUR betrug. Die Steigerung von 100 EUR zu 107,70 EUR entspricht einer Performance von +7,70 Prozent.

Alle arGEN-X-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 42,92 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

