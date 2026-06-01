arGEN-X Aktie
WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176
|Frühes Investment
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01.06.2026 10:04:06
EURO STOXX 50-Papier arGEN-X-Aktie: So viel hätte eine Investition in arGEN-X von vor einem Jahr abgeworfen
Die arGEN-X-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse EBR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 506,40 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die arGEN-X-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19,747 arGEN-X-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 131,12 EUR, da sich der Wert eines arGEN-X-Anteils am 29.05.2026 auf 715,60 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 41,31 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von arGEN-X belief sich jüngst auf 44,28 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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