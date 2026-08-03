arGEN-X Aktie

arGEN-X für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176

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arGEN-X-Anlage 03.08.2026 10:03:45

EURO STOXX 50-Papier arGEN-X-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in arGEN-X von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in arGEN-X-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse EBR Handel mit der arGEN-X-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das arGEN-X-Papier bei 455,00 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 EUR in die arGEN-X-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 21,978 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 31.07.2026 auf 745,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 373,63 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 63,74 Prozent.

Der Börsenwert von arGEN-X belief sich jüngst auf 46,61 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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