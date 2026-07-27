arGEN-X Aktie
WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176
|Rentable arGEN-X-Investition?
|
27.07.2026 10:04:12
EURO STOXX 50-Papier arGEN-X-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in arGEN-X von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde das arGEN-X-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse EBR gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 504,00 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die arGEN-X-Aktie investiert hat, hat nun 1,984 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.07.2026 auf 804,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 596,03 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +59,60 Prozent.
Jüngst verzeichnete arGEN-X eine Marktkapitalisierung von 50,32 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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