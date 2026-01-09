ASML NV Aktie

Profitabler ASML NV-Einstieg? 09.01.2026 10:05:10

EURO STOXX 50-Papier ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ASML NV-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Papier ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ASML NV-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen ASML NV-Investment verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde die ASML NV-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse ASX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 73,74 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die ASML NV-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,356 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 08.01.2026 1 373,75 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 1 013,00 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1 273,75 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete ASML NV eine Marktkapitalisierung von 407,68 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: ASML

