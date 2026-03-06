ASML NV Aktie

Rentables ASML NV-Investment? 06.03.2026 10:03:46

EURO STOXX 50-Papier ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ASML NV-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren ASML NV-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 06.03.2016 wurde das ASML NV-Papier via Börse ASX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die ASML NV-Anteile bei 86,57 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 115,513 ASML NV-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 136 998,96 EUR, da sich der Wert eines ASML NV-Anteils am 05.03.2026 auf 1 186,00 EUR belief. Damit wäre die Investition um 1 269,99 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von ASML NV betrug jüngst 462,42 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

