ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|ASML NV-Performance im Blick
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19.06.2026 10:04:24
EURO STOXX 50-Papier ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ASML NV-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der ASML NV-Aktie an der Börse EAM wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die ASML NV-Aktie letztlich bei 563,80 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 17,737 ASML NV-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.06.2026 auf 1 676,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 29 726,85 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 197,27 Prozent.
Alle ASML NV-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 638,41 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: ASML
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