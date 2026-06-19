EURO STOXX 50-Papier ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ASML NV-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in ASML NV-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der ASML NV-Aktie an der Börse EAM wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die ASML NV-Aktie letztlich bei 563,80 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 17,737 ASML NV-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.06.2026 auf 1 676,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 29 726,85 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 197,27 Prozent.

Alle ASML NV-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 638,41 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at