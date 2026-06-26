ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|Frühe Investition
|
26.06.2026 10:03:50
EURO STOXX 50-Papier ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML NV von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 26.06.2016 wurden ASML NV-Anteile an der Börse EAM wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 85,48 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,170 ASML NV-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 864,76 EUR, da sich der Wert eines ASML NV-Anteils am 25.06.2026 auf 1 594,00 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1 764,76 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von ASML NV belief sich zuletzt auf 598,86 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: ASML
Nachrichten zu ASML NV
|
26.06.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
26.06.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
26.06.26
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 verliert am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
26.06.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
26.06.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 mittags im Minus (finanzen.at)
|
26.06.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 im Minus (finanzen.at)
|
26.06.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
26.06.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 verliert zum Start des Freitagshandels (finanzen.at)
Analysen zu ASML NV
|15.06.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|11.06.26
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.06.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.05.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|15.06.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|11.06.26
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.06.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.05.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|15.06.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|11.06.26
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.05.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.06.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|08.04.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 582,60
|-1,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.