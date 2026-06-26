EURO STOXX 50-Papier ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML NV von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in ASML NV eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 26.06.2016 wurden ASML NV-Anteile an der Börse EAM wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 85,48 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,170 ASML NV-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 864,76 EUR, da sich der Wert eines ASML NV-Anteils am 25.06.2026 auf 1 594,00 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1 764,76 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von ASML NV belief sich zuletzt auf 598,86 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at