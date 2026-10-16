ASML NV Aktie

ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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ASML NV-Anlage im Blick 16.10.2026 10:03:30

EURO STOXX 50-Papier ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML NV von vor 10 Jahren eingebracht

EURO STOXX 50-Papier ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML NV von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen ASML NV-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse EAM wochenend-bedingt kein Handel mit dem ASML NV-Papier statt. Der Schlusskurs der ASML NV-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 92,23 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,842 ASML NV-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 15.10.2026 auf 1 464,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 875,53 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 1 487,55 Prozent.

Zuletzt ergab sich für ASML NV eine Börsenbewertung in Höhe von 589,00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ASML

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