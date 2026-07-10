ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|Rentable ASML NV-Anlage?
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10.07.2026 10:04:08
EURO STOXX 50-Papier ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML NV von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse EAM Handel mit ASML NV-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 645,20 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 15,499 ASML NV-Aktien im Depot. Die gehaltenen ASML NV-Papiere wären am 09.07.2026 24 841,91 EUR wert, da der Schlussstand 1 602,80 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 148,42 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für ASML NV eine Börsenbewertung in Höhe von 589,30 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: ASML
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