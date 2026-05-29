ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|Hochrechnung
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29.05.2026 10:03:53
EURO STOXX 50-Papier ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ASML NV-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das ASML NV-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse EAM gehandelt. Der Schlusskurs der ASML NV-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 89,78 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das ASML NV-Papier investiert hätte, befänden sich nun 111,383 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 28.05.2026 154 934,28 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 1 391,00 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1 449,34 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für ASML NV eine Börsenbewertung in Höhe von 530,49 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: ASML
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