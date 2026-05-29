EURO STOXX 50-Papier ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ASML NV-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in ASML NV-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das ASML NV-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse EAM gehandelt. Der Schlusskurs der ASML NV-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 89,78 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das ASML NV-Papier investiert hätte, befänden sich nun 111,383 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 28.05.2026 154 934,28 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 1 391,00 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1 449,34 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für ASML NV eine Börsenbewertung in Höhe von 530,49 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at