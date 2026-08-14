ASML NV Aktie

ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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ASML NV-Investition im Blick 14.08.2026 10:03:41

EURO STOXX 50-Papier ASML NV-Aktie: So viel hätte eine Investition in ASML NV von vor 5 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Papier ASML NV-Aktie: So viel hätte eine Investition in ASML NV von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in ASML NV eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die ASML NV-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse EAM gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 665,60 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die ASML NV-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,502 ASML NV-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1 609,40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 417,97 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 141,80 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von ASML NV bezifferte sich zuletzt auf 603,95 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ASML

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