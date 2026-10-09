ASML NV Aktie

ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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ASML NV-Investition 09.10.2026 10:04:05

EURO STOXX 50-Papier ASML NV-Aktie: So viel hätte eine Investition in ASML NV von vor 5 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Papier ASML NV-Aktie: So viel hätte eine Investition in ASML NV von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in ASML NV eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde das ASML NV-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse EAM gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 634,60 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die ASML NV-Aktie investierten, hätten nun 0,158 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der ASML NV-Aktie auf 1 630,60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 256,95 EUR wert. Damit wäre die Investition um 156,95 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von ASML NV belief sich zuletzt auf 620,60 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ASML

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