ASML NV Aktie

ASML NV ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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Frühe Anlage 06.11.2026 10:03:30

EURO STOXX 50-Papier ASML NV-Aktie: So viel hätte eine Investition in ASML NV von vor 5 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Papier ASML NV-Aktie: So viel hätte eine Investition in ASML NV von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ASML NV-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem ASML NV-Papier an der Börse EAM wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das ASML NV-Papier 737,10 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die ASML NV-Aktie investierten, hätten nun 1,357 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.11.2026 auf 1 250,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 695,84 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 69,58 Prozent vermehrt.

Am Markt war ASML NV jüngst 515,54 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ASML

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