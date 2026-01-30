EURO STOXX 50-Papier ASML NV-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ASML NV-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in ASML NV-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das ASML NV-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse ASX gehandelt. Der Schlusskurs des ASML NV-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 439,45 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die ASML NV-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,228 ASML NV-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 1 192,00 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 271,25 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 171,25 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte ASML NV einen Börsenwert von 462,95 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at