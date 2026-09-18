ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|Performance im Blick
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18.09.2026 10:04:01
EURO STOXX 50-Papier ASML NV-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASML NV von vor 10 Jahren verdient
ASML NV-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse EAM wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 90,99 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 EUR in die ASML NV-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,099 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des ASML NV-Papiers auf 1 418,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 558,41 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 1 458,41 Prozent.
Zuletzt verbuchte ASML NV einen Börsenwert von 538,12 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: ASML
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