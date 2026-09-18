ASML NV Aktie

ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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Performance im Blick 18.09.2026 10:04:01

EURO STOXX 50-Papier ASML NV-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASML NV von vor 10 Jahren verdient

EURO STOXX 50-Papier ASML NV-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASML NV von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen ASML NV-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

ASML NV-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse EAM wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 90,99 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 EUR in die ASML NV-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,099 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des ASML NV-Papiers auf 1 418,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 558,41 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 1 458,41 Prozent.

Zuletzt verbuchte ASML NV einen Börsenwert von 538,12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ASML

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