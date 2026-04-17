ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|ASML NV-Performance im Blick
|
17.04.2026 10:03:58
EURO STOXX 50-Papier ASML NV-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASML NV von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der ASML NV-Aktie an der Börse ASX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die ASML NV-Aktie bei 582,30 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die ASML NV-Aktie investiert, befänden sich nun 17,173 ASML NV-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.04.2026 gerechnet (1 222,60 EUR), wäre das Investment nun 20 996,05 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 109,96 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von ASML NV belief sich jüngst auf 474,06 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: ASML
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