ASML NV Aktie

ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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ASML NV-Performance 12.06.2026 10:03:55

EURO STOXX 50-Papier ASML NV-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASML NV von vor 3 Jahren verdient

EURO STOXX 50-Papier ASML NV-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASML NV von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in ASML NV-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das ASML NV-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse EAM gehandelt. Zur Schlussglocke war das ASML NV-Papier an diesem Tag 671,50 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,489 ASML NV-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 11.06.2026 auf 1 576,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 346,98 EUR wert. Damit wäre die Investition um 134,70 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für ASML NV eine Börsenbewertung in Höhe von 580,90 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ASML

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