AXA Aktie
WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628
|Lukrative AXA-Investition?
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16.07.2026 10:03:23
EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AXA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit dem AXA-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 18,15 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die AXA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 55,096 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 420,94 EUR, da sich der Wert eines AXA-Papiers am 15.07.2026 auf 43,94 EUR belief. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 2 420,94 EUR entspricht einer Performance von +142,09 Prozent.
Der Börsenwert von AXA belief sich jüngst auf 91,08 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com