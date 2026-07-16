EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AXA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in AXA-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit dem AXA-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 18,15 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die AXA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 55,096 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 420,94 EUR, da sich der Wert eines AXA-Papiers am 15.07.2026 auf 43,94 EUR belief. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 2 420,94 EUR entspricht einer Performance von +142,09 Prozent.

Der Börsenwert von AXA belief sich jüngst auf 91,08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at