EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AXA-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in AXA eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit der AXA-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 21,82 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,584 AXA-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 201,74 EUR, da sich der Wert eines AXA-Papiers am 08.07.2026 auf 44,01 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 101,74 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von AXA bezifferte sich zuletzt auf 91,06 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at