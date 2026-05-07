AXA Aktie
WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628
|AXA-Performance im Blick
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07.05.2026 10:03:46
EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXA von vor 3 Jahren abgeworfen
Die AXA-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 28,86 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die AXA-Aktie investierten, hätten nun 3,465 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.05.2026 144,84 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 41,80 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 44,84 Prozent.
Der Börsenwert von AXA belief sich jüngst auf 82,81 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
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