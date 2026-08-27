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WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628

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AXA-Anlage 27.08.2026 10:03:21

EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXA von vor 3 Jahren eingebracht

EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXA von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen AXA-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die AXA-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das AXA-Papier letztlich bei 27,40 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in AXA-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 36,503 AXA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 43,71 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 595,55 EUR wert. Damit wäre die Investition um 59,55 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von AXA belief sich zuletzt auf 89,79 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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