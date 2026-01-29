EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AXA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen AXA-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der AXA-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendeten die AXA-Anteile bei 22,77 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die AXA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 43,917 AXA-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 671,50 EUR, da sich der Wert eines AXA-Papiers am 28.01.2026 auf 38,06 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 67,15 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von AXA belief sich zuletzt auf 77,45 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at