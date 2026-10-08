EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AXA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in AXA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit AXA-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 20,16 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die AXA-Aktie investiert hat, hat nun 49,603 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 07.10.2026 2 084,82 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 42,03 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 108,48 Prozent.

AXA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 87,93 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at