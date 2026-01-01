EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AXA von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in AXA-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR feiertags-bedingt kein Handel mit der AXA-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 25,23 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die AXA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,964 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 162,35 EUR, da sich der Wert eines AXA-Papiers am 31.12.2025 auf 40,96 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 62,35 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete AXA eine Marktkapitalisierung von 84,38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at