AXA Aktie
WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628
|AXA-Investment im Blick
|
26.02.2026 10:03:25
EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AXA von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde die AXA-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 20,31 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 492,368 AXA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen AXA-Anteile wären am 25.02.2026 19 798,13 EUR wert, da der Schlussstand 40,21 EUR betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 97,98 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von AXA belief sich zuletzt auf 82,05 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu AXA S.A.
Analysen zu AXA S.A.
