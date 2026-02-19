EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AXA von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen AXA-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die AXA-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen AXA-Anteile an diesem Tag bei 19,86 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die AXA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 50,363 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der AXA-Aktie auf 38,75 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 951,55 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 95,16 Prozent gesteigert.

AXA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 79,50 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at