AXA Aktie
WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628
|Profitabler AXA-Einstieg?
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23.04.2026 10:03:25
EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel hätte eine Investition in AXA von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 23.04.2016 wurde die AXA-Aktie an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die AXA-Aktie bei 22,87 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 43,735 AXA-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 22.04.2026 1 812,38 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 41,44 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 81,24 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von AXA bezifferte sich zuletzt auf 87,19 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
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