AXA Aktie
WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628
|Hochrechnung
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17.09.2026 10:03:26
EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AXA-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit dem AXA-Papier statt. Zur Schlussglocke waren AXA-Anteile an diesem Tag 39,57 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die AXA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 25,272 AXA-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 16.09.2026 1 117,26 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 44,21 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 11,73 Prozent.
AXA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 89,67 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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