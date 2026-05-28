AXA Aktie

AXA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628

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AXA-Investment im Blick 28.05.2026 10:03:14

EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AXA-Investment von vor einem Jahr verloren

EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AXA-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren AXA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 28.05.2025 wurde die AXA-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 41,07 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die AXA-Aktie investiert, befänden sich nun 2,435 AXA-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen AXA-Aktien wären am 27.05.2026 98,78 EUR wert, da der Schlussstand 40,57 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 1,22 Prozent vermindert.

AXA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 83,10 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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