AXA Aktie

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WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628

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Investmentbeispiel 30.04.2026 10:03:37

EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AXA von vor einem Jahr verloren

EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AXA von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen AXA-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 30.04.2025 wurde die AXA-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das AXA-Papier bei 41,57 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die AXA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 240,558 AXA-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des AXA-Papiers auf 40,23 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 677,65 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 3,22 Prozent.

Jüngst verzeichnete AXA eine Marktkapitalisierung von 84,23 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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