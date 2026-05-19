BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
|Hochrechnung
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19.05.2026 10:04:09
EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BBVA-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der BBVA-Aktie an der Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs der BBVA-Aktie betrug an diesem Tag 6,49 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die BBVA-Aktie investiert, befänden sich nun 154,036 BBVA-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der BBVA-Aktie auf 18,91 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 912,05 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 191,20 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von BBVA belief sich zuletzt auf 105,17 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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